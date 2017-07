La magia del cinema, raccontata dai brani più famosi del maestro Ennio Morricone, nel cortile della Reggia di Caserta. Si preannuncia imperdibile l'evento – sold out da settimane – che vedrà protagonista dal vivo il grande compositore italiano nello splendido scenario vanvitelliano, a cui toccherà dirigere per due serate speciali (stasera 11 luglio alle 21 e mercoledì 13) l'Orchestra Roma Sinfonietta, il Coro del Teatro Verdi di Salerno e la voce solista Dulce Pontes, con il soprano Susanna Rigacci. Questo ensemble speciale eseguirà i brani più famosi di Ennio Morricone, divisi in sette magici momenti che ripercorreranno tutta o quasi la straordinaria carriera del 91enne artista italiano sette volte premio Oscar.

Si inizio con il capitolo dedicato a "La vita e la leggenda" (Gli Intoccabili, Tema di Deborah e Baaria), per proseguire poi con "Fogli sparsi" (Chi Mai, H2S, Metti una sera a cena, Croce d'Amore, Nuovo Cinema Paradiso), "Modernità del mito nel cinema di Sergio Leone" (L'uomo con l'armonica, Il Forte, Il buono,il brutto, il cattivo, L'estasi dell'oro), "Nostromo" (Nostromo, Tropical Variation, Silver of the mine), "The Hateful Eight" (L'ultima diligenza per Red Rock), il "Cinema dell'Impegno" (Luz prodigiosa, la battaglia di Algeri, Sacco e Vanzetti, Indagine di un cittadino al si spera di ogni sospetto, La classe operaia va in Paradiso, Vittime di guerra, Abilicao), infine "The Mission" (Gabriel's Oboe, Falls, on Earth as it is on Heaven). Oltre 100 i brani composti per capolavori del cinema composti da Ennio Morricone nella sua leggendaria carriera.

Un'Estate da Re. La grande musica alla Reggia.

"Un'Estate da Re. La grande Musica alla Reggia di Caserta" è la rassegna ideata e finanziata dalla Regione Campania per la valorizzazione della reggia vanvitelliana. Con i concerti del Maestro Ennio Morricone si festeggiano i successi straordinari dei suoi sessant'anni di carriera, con oltre quattromila spettatori per ogni serata che si apprestano ad applaudire le più celebri composizioni del re delle colonne sonore. Musiche da Oscar che hanno fatto la storia del cinema rese ancora più magiche e coinvolgenti dalla location: il cortile vanvitelliano della Reggia di Caserta.

"Un’Estate da Re la grande musica alla Reggia di Caserta" è organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con la Direzione generale della Reggia e il Mibact, con il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno e con il supporto del Comune e della Camera di Commercio di Caserta. L'edizione di quest'anno ha la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

Programma Un'Estate da Re.