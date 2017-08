C’è il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, proposto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con i decreti il Governo esercita la delega ottenuta dal Parlamento per “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra scheda, le finalità della delega erano

introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell'inclusione attiva;

razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, introducendo il principio di "universalismo selettivo" nell'accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in base all'ISEE;

riordinare la normativa in materia di interventi e servizi sociali.

Il Governo ha scelto di investire sul “reddito di inclusione”, una misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede un beneficio economico e una componente di servizi alla persona. L’ottenimento del sostegno “sarà subordinato alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà”. In altre parole, accanto al sostegno economico ci sarà un percorso personalizzato, volto all'inserimento nel mondo del lavoro.

Il provvedimento è modellato sul SIA, il sostegno all’inclusione attiva che è stato sperimentato in diverse città italiane. Per individuare i beneficiari del reddito di inclusione si terrà conto dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), ma a differenza del SIA, che era riservato “esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà aventi ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro”, la misura riguarderà anche le famiglie “con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione”.

Quanto vale il reddito di inclusione e chi ne ha diritto.

Il sostegno partirà il primo gennaio del 2018 e la somma erogata a ciascun nucleo familiare che ne abbia diritto sarà compresa fra i 190 euro e i 490 euro al mese. A quanto si apprende, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore ISEE non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. Il sostegno sarà concesso per non più di 18 mesi consecutivi e, una volta terminato tale periodo, sarà necessario attendere altri 6 mesi per richiederlo nuovamente.