“Reddito di cittadinanza, per l'Italia unica speranza. Onestà e dignità subito”. È lo slogan cantato dalla testa del corteo durante la marcia Perugia-Assisi per il reddito di cittadinanza organizzata dal Movimento 5 stelle. “Non è solo una questione di soldi è una questione di rimettere al centro l'individuo. Non è dare dei benefici o del denaro, bisogna saper ascoltare”, ha detto il leader del M5s Beppe Grillo, alla testa del corteo con una fiaccola in mano. “Noi – ha detto ancora Grillo – siamo come Prometeo: rubiamo il fuoco e lo diamo agli umani”. Il leader dei Cinque Stelle ha aggiunto quindi che nei prossimi anni “migliaia, forse milioni di persone non avranno un lavoro. Saranno depressi, ansiosi, violenti? Dovremo controllare questi flussi”. “Siamo noi i veri francescani”, ha detto ancora, “Guardate dove siamo e per cosa marciamo”.

Al corteo i massimi esponenti del M5s – “È bene essere qui a Perugia e ad Assisi visto che la marcia per il reddito di cittadinanza significa un po' ripercorrere le strade di San Francesco e proprio il 4 ottobre del 2009, giorno di San Francesco, è nato anche il movimento”, ha detto invece Roberto Fico alla partenza della marcia ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla visita di Grillo alla Basilica e in particolare sul dialogo del movimento con la Chiesa. Al corteo ci sono, oltre ai massimi esponenti del Movimento, circa 1500 persone arrivate da tutta Italia.

Caso vaccini, M5s: “No strumentalizzazioni, noi a favore delle vaccinazioni” – Intanto, continua a tenere banco il caso vaccini. “Il Movimento 5 Stelle è a favore delle vaccinazioni e vuole che nel Paese ci sia la massima copertura vaccinale possibile – si legge sul blog dei 5 Stelle – Sul decreto Lorenzin ci riserviamo di giudicare dopo aver letto il testo nella sua interezza (e nella sua versione definitiva), e dopo esserci consultati con i nostri esperti nazionali ed internazionali di riferimento”. Quello che chiede il Movimento 5 stelle è quindi una discussione “senza strumentalizzazioni”.