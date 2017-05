Non c'è stato nulla da fare per Caterina Governatori, la ragazza di 21 anni rimasta vittima di un terribile incidente stradale avvenuto giovedì scorso a Recanati, in provincia di Macerata. Lunedì pomeriggio i medici della Rianimazione dell’ospedale di Torrette di Ancona, dove era stata ricoverata, infatti hanno decretato la morte cerebrale della giovane originaria di Castelfidardo, dopo quasi quattro giorni di agonia. La ragazza del resto era rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura per diverso tempo ed era arrivata al pronto soccorso in condizioni gravissime e per questo trasferita d'urgenza in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

La triste vicenda, che ha sconvolto parenti e amici della 21enne, però potrebbe ora consentire di salvare molte vite umane. In accordo con i parenti della ragazza, che hanno dato subito il loro consenso, infatti i medici hanno avviato le pratiche per il via libera alla donazione degli organi. La direzione sanitaria del policlinico infatti ha chiesto e ottenuto dalla Procura di Macerata l’autorizzazione al prelievo degli organi e sta attivando tutte le procedure del caso.

La Procura maceratese infatti sta coordinando le indagini sullo schianto avvenuto intorno alle 18.30 di giovedì all’altezza dell’azienda Guzzini quando l'auto della 21enne si è schiantata contro un camion che giungeva in senso opposto. Il conducente del camion coinvolto nell’incidente, un 55enne originario di Pollenza, ora verrà indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto in attesa che venga stabilita l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.