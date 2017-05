E’ riuscito solo ad accostare la propria auto, dopo essersi accorto che non stava bene. Poi, si è accosciato sul volante ed è morto. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.15 a Recanati nelle Marche e la vittima è un uomo di 68 anni. Fernando Mancinelli stava procedendo lungo il rettilineo che precede la rotatoria Itis, all’altezza di Fonti San Lorenzo. Ha fermato la vettura, avvedendosi del malore che lo stava colpendo. Due passanti si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso. Mancinelli era molto nota in città per essere uno dei dirigenti del circolo ACLI San Domenico, come evidenzia Cronache Maceratesi. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche gli agenti della polizia municipale della città leopardiana.