in foto: Alejandro Inarritu

Il regista due volte premio Oscar, Alejandro G. Iñárritu, ha intrapreso, dopo quattro anni di ricerca, la realizzazione di un nuovo cortometraggio sperimentale di realtà virtuale prodotto e finanziato da Legendary Entertainment e Fondazione Prada. ILMxLAB. Il nuovo dipartimento di Immersive Entertainment della casa di produzione Lucasfilm progetterà l’ambientazione e i personaggi virtuali.

Il coinvolgente progetto di realtà virtuale esplorerà l’intensa e difficile esperienza di un gruppo di persone che attraversano il confine tra Messico e Stati Uniti. Sarà presentato in anteprima mondiale nella primavera del 2017 nella sede di Milano della Fondazione Prada.

Sfruttando tecnologie di ultima generazione, Iñárritu e il suo collaboratore di lunga data, il montatore tre volte premio Oscar Emmanuel Lubezki, lavoreranno per la prima volta a una narrazione sperimentale all’interno di un nuovo medium visivo. Questo nuovo progetto artistico è sviluppato in totale autonomia rispetto ad altre iniziative sul tema dell’immigrazione proposte da Iñárritu per la città di Milano che non vedono il coinvolgimento della Fondazione Prada o Legendary Entertainment.

Due premi Oscar con "Revenant" e "Birdman"

Il regista messicano di "Revenant" è il nuovo re Mida di Hollywood e sarà ricordato per sempre per essere stato il terzo regista, dopo John Ford e Joseph Leo Mankiewicz, a vincere l’Oscar per la Miglior regia per due anni consecutivi, dopo “Birdman”, l’anno scorso. Iñárritu, prima dell’Oscar, aveva vinto anche il Golden Globe e il BAFTA sempre come Miglior regista, mettendo, quindi, la ciliegina sulla torta è arrivata stasera con l’ennesimo riconoscimento ad una carriera fenomenale (tutti i vincitori degli Oscar 2016).