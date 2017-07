Saranno celebrati domani, giovedì 6 luglio, i funerali dei tre motociclisti morti domenica notte in un incidente stradale nel Ravennate, quando le loro moto si sono scontrate frontalmente sulla Ravegnana, all’altezza di Longana. Alle 15 sarà celebrata la messa a Ravenna per Christian Casadio, saldatore di 44 anni, e per la fidanzata Marcella Barbieri, casalinga di 42 anni. Dopo la cremazione i due saranno tumulati nel cimitero di Lugo. Domenica la coppia aveva trascorso una giornata al mare e stava rientrando a casa nella frazione ravennate di Roncalceci quando si è verificato il drammatico incidente. Lui è morto sul colpo mentre lei è deceduta dopo il ricovero in ospedale, dove era arrivata in condizioni gravissime. Partirà invece alle 14 dall’obitorio il corteo funebre per dare l’ultimo saluto a Luigi Ferraioli, imbianchino di 34 anni di origine napoletana ma da tempo residente a Ravenna. La messa sarà celebrata nella chiesa di San Biagio alle 14,30. Luigi tornava con la sua moto da una serata con amici quando si è scontrato con quella di Christian.

L’incidente mortale domenica sera – L’incidente mortale è avvenuto verso le 22,40: l’urto è stato così violento da distruggere i mezzi, una Yamaha Fazer 600 e una Honda Transalp. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale, ambulanze, e la strada è rimasta chiusa per ore, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Alla base dello schianto presumibilmente c’è stata l'invasione di corsia di una delle due moto. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i prelievi di sangue sui corpi delle tre vittime per verificare l’eventuale presenza di sostanze proibite – alcol e stupefacenti – al momento dell’incidente.