Nonostante l'allerta meteo e il mare molto mosso un 65enne polacco si è tuffato in acqua per un bagno oggi verso le 15 e 30 del pomeriggio, in un tratto di spiaggia libera di Lido Adriano, a poca distanza dal bagno Oasi, sul litorale ravennate. Inutili i tentativi di alcuni bagnini di salvarlo dai flutti: l'uomo è annegato. Stava facendo il bagno con un amico, suo connazionale, incurante delle onde alte. Quando un bagnino che stava monitorando quel braccio di mare dalla torretta più vicina si è accorto che l'uomo era in difficoltà ha cercato di raggiungerlo con un moscone.

L'amico della vittima è riuscito a salire a bordo dell'imbarcazione ed è stato portato a riva senza conseguenze. Il 65enne invece è stato caricato sul moscone già privo di sensi. A riva i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto tempestivamente. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.