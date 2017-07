Tragedia ieri sera nel ravennate, dove due persone sono morte in seguito a un pauroso incidente stradale lungo la strada Ravegnana intorno alle 23. A perdere la vita due uomini di 34 e 44 anni. La dinamica dello schianto non è ancora chiara e a fare luce saranno i rilievi di Polizia Stradale di Lugo e Carabinieri di Savio, arrivati sul posto poco dopo l'incidente: quel che è certo è che, all’altezza di una semicurva, le due moto si sono scontrate in maniera frontale.

Le vittime sono due uomini mentre una donna di 43 anni, che viaggiava in sella insieme ad uno dei due, è stata trasportata con il codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Croci dagli operatori del 118, che sono arrivati sul posto dell’impatto con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. A nulla, tuttavia, sono valsi i disperati tentativi di strappare alla morte i due centauri: sono praticamente deceduti sul colpo.

Le motociclette coinvolte nell’incidente sono una Honda e una Yamaha. Lo schianto è avvenuto, come detto, sulla Ravegnana al chilometro 249 e più esattamente tra la rotonda dell’Adriatica e l’abitato di Longana. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia.