Andrea Oana Petrescu, una ragazza di 25 anni, è morta in seguito a un terribile incidente provocato da un'auto pirata. La ragazza era in sella a una moto Yamaha FZ6 guidata da un amico, in gravissime condizioni: i due centauri sono stati affiancati in curva da una Fiat Punto lungo la strada provinciale Maiano, a Belricetto, frazione di Lugo, nel Ravennate. La vettura, secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, avrebbe urtato la motocicletta facendola sbandare e impennare e provocando la caduta dei due motociclisti.

L'uomo alla guida dell'utilitaria però anziché fermarsi immediatamente e prestare soccorso ha tirato dritto dandosi alla fuga. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza il cui personale ha chiesto e poi confermato l’intervento dell’elicottero di Ravenna Soccorso. La ragazza sarebbe morta sul colpo, mentre il 43enne che conduceva la moto, originario di San Bernardino, un paese sempre del Lughese, è stato trasportato in gravissime condizioni al ‘Trauma Center’ dell'ospedale Bufalini.

Nel frattempo è partita la caccia all'auto pirata, con i carabinieri che hanno fermato un 29enne di Fusignano, un comune vicino. L’uomo è stato condotto in caserma per essere ascoltato. I carabinieri lo hanno poi arrestato con le ipotesi di omicidio stradale e lesioni gravissime.