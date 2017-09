Sono ore di commosso ricordo a Ravenna dove l'intera comunità locale si è stretta attorno ai familiari e agli amici dei due poliziotti morti nella notte tra sabato e domenica mentre erano in servizio su una volante coinvolta in un terribile e drammatico incidente stradale a Lido Adriano, sul litorale. Accanto a parenti e amici del sostituto commissario Nicoletta Missiroli, 52 anni di Fusignano, e dell'agente Pietro Pezzi, 29enne di Russi, sempre in provincia di Ravenna, si è schierato anche tutto il Corpo della Polizia di stato a partire dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Una pioggia di messaggi di condoglianze per la prematura scomparsa dei due agenti, oltre che dalle istituzioni nazionali che hanno espresso la loro vicinanza con messaggi ai familiari, è arrivata anche dall'intera città romagnola dove associazioni, enti locali e comuni cittadini hanno voluto far sentire la loro vicinanza con biglietti e fiori. A testimoniare il cordoglio per il lutto che ha colpito le forze dell’ordine le numerosissime telefonate che il prefetto Francesco Russo ha voluto ricordare a conferma "della grande stima e amore che i cittadini hanno verso questa istituzione".

"Erano due ragazzi splendidi e generosi. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dei due poliziotti" ha affermato in una nota il sindaco de Pascale. "Ho ancora negli occhi la scena di questa tragedia, che mi ha scosso fino a togliermi il sonno", ha scritto invece in un post su Facebook il vicesindaco Fusignani. "Siamo grati a tutti gli agenti che svolgono la loro opera di vigilanza sul territorio e siamo loro vicini in questo momento di dolore" è il commento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Commosso anche il ricordo dei colleghi che per tanti anni sono stati fianco a fianco dei due agenti."Da stanotte il paradiso ha due angeli in più con le ali bianche e blu. Ho perso due colleghi, ma ho perso anche un'amica ineguagliabile vera e sincera. Questa notte la Polizia di Stato ha perso due vite esemplari. Che la terra vi sia lieve. Riposate in pace" , si legge su un biglietto a firma di una collega di lavoro e adagiato sul tronco dell'albero dove è avvenuto l'impatto mortale.

Per i due poliziotti ci saranno i funerali di stato che la Questura di Ravenna ha chiesto di poter organizzare congiuntamente previa autorizzazione delle famiglie delle vittime. L'ultimo saluto a Nicoletta Missiroli e a Pietro Pezzi si terrà in Duomo con rito religioso officiato dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni alla presenza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, tra martedì e mercoledì dopo che le salme saranno consegnate alla famiglia al termine degli accertamenti di rito sui corpi.