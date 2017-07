Un uomo di 59 anni della provincia di Bologna è stato denunciato per aver abbandonato la figlia, una neonata di appena 2 mesi, in un'automobile parcheggiata sotto il sole. L’episodio si è verificato lo scorso 8 luglio a Marina di Ravenna nei pressi di un supermercato. A intervenire è stata una volante della polizia, che aveva appena ricevuto una segnalazione: quando gli agenti sono arrivati nei pressi della macchina sono stati avvicinati da un soggetto piuttosto indispettito dal fatto che, mentre era intento a fare shopping all’interno del negozio, una dipendente dell’esercizio commerciale – informata da altri clienti che in strada vi era una neonata in auto parcheggiata al sole e con finestrini completamente chiusi – avesse aperto gli sportelli dell'automobile, fortunatamente non chiusi a chiave, trasportando poi la neonata all’interno del supermercato, un luogo dove la temperatura era ovviamente ben più sopportabile.

Quando il 59enne si è avvicinato alle casse e ha notato una sconosciuta teneva in braccio la figlia è andato su tutte le furie poi, dopo aver tolto la bambina dalle braccia della donna, ha chiesto l’intervento della Polizia per segnalare quanto accaduto. Le forze dell’ordine, ascoltate le testimonianze delle persone coinvolte nella vicenda, hanno constatato che il padre della neonata considerava ‘assolutamente normale’ l’aver lasciato la figlia dentro l'auto per soli cinque minuti, il tempo necessario a fare acquisti. L'uomo è stato denunciato per abbandono di persone minori o incapaci.