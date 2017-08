in foto: Ravello, spettacolare veduta da Villa Cimbrone

Tra le quarantasei città che hanno presentato domanda per fregiarsi del titolo di Capitale della Cultura italiana nel 2020, ce anche quella di 14 comuni riuniti sotto l'egida di Ravello e la Costa d'Amalfi che, in realtà, una capitale della cultura del nostro Paese e non solo sono già. E da tempo immemore. La progettualità presentata al MiBact e poi alla stampa l'altro giorno è solo il suggello, oltre che un importante passaggio per il riconoscimento del premio in danaro che il ministero assegna ogni anno alla prescelta Capitale della Cultura, a un luogo che ha tutto per essere considerato uno dei luoghi più importanti al mondo, dal punto di vista culturale e naturalistico.

Sono già molti i riconoscimenti ottenuti da Ravello in questi anni. Oltre alla qualità riconosciuta del Ravello Festival, di recente i giardini di Villa Cimbrone (in foto) sono stati riconosciuti tra i dieci parchi più belli d'Italia, senza considerare la miriade di riconoscimenti provenienti dall'estero e le migliaia di visitatori che ogni anno affollano questo incantevole scorcio di mondo.

Il responsabile del dossier di candidatura a Capitale della Cultura, Secondo Amalfitano, ha illustrato il concept della candidatura, la piattaforma digitale che accompagnerà il cammino e i nomi degli Ambasciatori di Ravello 2020 che hanno scelto di sostenere e promuovere il progetto. Uno dei punti centrali della candidatura è quella di un consorzio di realtà, da Agerola a Vietri, fino appunto alla capofila Ravello.

Le amministrazioni dei comuni che hanno manifestato il proprio interesse ad aderire all'iniziativa ministeriale, ora sono tenute a depositare entro il 15 settembre il dossier di candidatura. Successivamente, una giuria composta da sette esperti nel settore delle arti, della cultura e della valorizzazione del territorio e del turismo, sceglierà la Capitale italiana della Cultura 2020 entro gennaio 2018.