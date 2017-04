La polemica che ha investito le organizzazioni non governative impegnate a salvare le vite dei migranti nel Mar Mediterraneo e che sono da più parti accusate di essere colluse con i trafficanti libici non accenna a spegnersi, ma anzi con il passare delle ore monte sempre di più. Iniziata qualche giorno fa con un post pubblicato sul Blog di Beppe Grillo a firma del Movimento 5 Stelle, nel quale gli esponenti grillini chiedevano a gran voce che si facesse chiarezza sul ruolo delle ong, e proseguita con l'attacco infuocato da parte del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che ha definito le navi delle organizzazioni umanitarie dei "taxi per migranti", la polemica è poi sfociata, assumendo toni molto concitati, a causa di alcune dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva Agorà dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, titolare dell'indagine conoscitiva sulle presunte relazioni tra scafisti e ong, il quale ha sostenuto di essere convinto che esistano ma di non essere ancora in possesso di prove certe. Il caso di Zuccaro, come annunciato dal presidente del Consiglio Superiore di Magistratura, finirà sul tavolo del Csm, che dovrà valutare la condotta del procuratore e avviare un'eventuale azione disciplinare nei suoi confronti. A ridosso della polemica, anche la presidente della Camera Laura Boldrini interviene sul tema, scagliandosi contro chi lancia accuse senza avere riferimenti a sostegno: “Andare a buttare questa ombra su chi salva vite umane, senza avere evidenze, è una cosa grave ed irresponsabile”, ha spiegato Boldrini ospite del programma radiofonico "Un giorno da pecora".

Anche il Vaticano prende le difese delle organizzazioni umanitarie, ma sottolinea che visto lo scandalo e la polemica la chiarezza è dovuta: "Non bastano gli orrori della guerra, gli stenti di fughe interminabili, i rischi del mare aperto, lo sfruttamento economico e sessuale. Sulla pelle dei migranti sta emergendo un ennesimo scandalo: il sospetto, che purtroppo non sembra totalmente privo di fondamento, di una manipolazione a fini economici e politici anche delle operazioni di salvataggio. La paura che venga meno lo sforzo generoso di molti per il salvataggio dei migranti non deve portare a semplificare il problema negandone l’esistenza".