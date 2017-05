È morta ieri a Oristano Giuliana Fancello, la donna originaria di Macomer (Nuoro) che nel 1984 fu vittima di un sequestro durato due giorni. Funzionaria di un istituto di credito, la Fancello si era ormai gettata alle spalle lo scioccante ricordo del rapimento. Quello messo in atto ai danni della donna fu un rapimento anomalo: la giovane vittima fu abbandonata in un tombino e nessuna richiesta di riscatto raggiunse alla famiglia. Gli anni Ottanta furono il periodo in cui si concentrò il maggior numero di sequestri a scopo di estorsione. In Sardegna all'epoca era l'attiva l'Anonima sequestri, un'organizzazione criminale che, complice lo scenario selvaggio dell'isola che si prestava a nascondere gli ostaggi senza il timore che venissero scoperti, mise a segno diversi rapimenti nell'isola.

Il sequestro.

La giovane donna allora ventenne, venne rapita dalla sua abitazione a Oristano, il 10 ottobre del 1984. Due uomini suonarono alla porta di casa e quando la ragazza aprì la porta la afferrarono, la avvolsero in una coperta e la caricarono a bordo di un'auto, per poi portarla in un nascondiglio segreto. Due testimoni assistettero alla scena senza, però, avere la possibilità di intervenire perché minacciati di morte. La giovane riuscì a fuggire la sera di due giorni dopo ritrovandosi nella zona di Ottana. Era stata abbandonata dai suoi sequestratori in un condotto fognario. Le indagini consentirono di individuare i responsabili Salvatore Soddu, ex pretore onorario di Bitti, e Gianfranco Carta, originario di Orotelli.