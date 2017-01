Per mettere a segno le sue piccole rapine a danno dei malcapitati che incontrava per strada aveva scelto di non usare armi di nessun tipo ma di servirsi di un complice alquanto originale, un suo fedele amico: il cane, un esemplare adulto di pitbull. È la trovata di un uomo veneto di 30 anni arrestato dalle forze dell'ordine dopo l'ultimo colpo messo a segno tra alcune cittadine della zona metropolitana di Venezia. Come racconta il quotidiano locale Il Gazzettino, le sue scorribande infatti sono finite sabato sera quando è stato arrestato dai carabinieri di Stra, sempre nel Veneziano.

Quando è stato fermato, l'uomo, residente a Campolongo Maggiore, aveva ancora in macchina una motosega che aveva appena sottratto con le minacce ad un uomo di Fossò, in località Sandon. Come se nulla fosse, il 30enne si era avvicinato alla vittima minacciandolo: "Dammi tutto o lasci libero il cane". Dopo aver ottenuto quanto voleva dal malcapitato, è risalito in auto con il pitbull,ed è fuggito. Per sua sfortuna questa volta però la vittima ha fatto scattare l'allarme tempestivamente con una chiamata al 112 descrivendo l'auto e una pattuglia dei carabinieri ha rapidamente rintracciato e bloccato il ladro.