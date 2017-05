Rapina shock nelle scorse ore in un'abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Un imprenditore di 53 anni, Daniele Centioni, infatti è stato ferito gravemente da un colpo di arma da fuoco sparato da alcuni malviventi che poco prima aveva sorpreso a rubare in casa sua. L'episodio nella tarda serata di giovedì, verso le 23, quando il proprietario di casa stava rientrando da una cena fuori e si è ritrovato faccia a faccia con i malviventi.

Il 53enne era ancora nel giardino della casa di campagna ristrutturata quando si è accorto che qualcuno aveva forzato una porta finestra, ma ormai era troppo tardi per scappare. I banditi, probabilmente in due o forse tre, avrebbero minacciato l'imprenditore armi in pugno costringendolo a entrare per aprire la cassaforte. A questo punto sarebbe nata una colluttazione, il 53enne avrebbe tentato di scappare verso l'automa ma, senza esitare, i malviventi gli avrebbero sparato alle spalle colpendolo alla nuca, fortunatamente non in maniera diretta.

Accasciatosi al suolo sanguinante, la vittima infatti è rimasta vigile e cosciente ed è riuscita poi a chiamare il fratello e a dare l'allarme una volta che i rapinatori sono scappati. Dopo l'arrivo dei soccorsi, Centioni è stato trasportato immediatamente all'ospedale di Ancora dove durante la notte è stato operato d'urgenza. Durante l'intervento chirurgico, durato sei ore, i medici gli hanno estratto due o tre schegge di ogiva che si erano conficcate vicino alla nuca, dietro all'orecchio destro. Al momento i dottori si sono riservati la prognosi, ma l'uomo è fuori pericolo. Sul caso indagano ora i carabinieri che sono stati tra i primi ad arrivare sul luogo della rapina dopo l'allarme.