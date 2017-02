Notte di terrore per una coppia di coniugi nella loro villa di Pisa, situata vicino all'aeroporto Galilei. Cinque banditi incappucciati e armati di pistola hanno aggredito l’uomo e la donna, per farsi aprire la cassaforte dalla quale sono stati rubati gioielli per un valore di circa 100 mila euro. Sull’episodio, avvenuto lunedì sera dopo le 21, indaga la polizia. I coniugi rapinati hanno riportato ferite guaribili in due settimane. Dopo il colpo, i rapinatori sono scappati.

I fatti sono avvenuti intorno alle 21 di lunedì sera e, stando alle testimonianze delle stesse vittime, la banda era composta da stranieri, probabilmente dell’est Europa. I rapinatori sono apparsi improvvisamente davanti a marito e moglie mentre questi ultimi stavano rincasando. Legati con delle fascette di plastica e malmenati, i coniugi sono stati costretti sotto la minaccia delle armi ad aprire la cassaforte. A quel punto i banditi si sono impossessati dei gioielli custoditi all'interno del forziere. Si sono poi allontanati con l’auto della coppia abbandonandola a 500 metri di distanza.

Sembra che i rapinatori abbiano preso anche i telefonini delle vittime, gettati lontano per ritardare l’allarme scattato molti minuti più tardi intorno alle 22.30 quando il proprietario di casa è riuscito a liberarsi tagliando le fascette con un coltello da cucina e ha chiamato le forze dell’ordine. Gli inquirenti non escludono che il colpo sia stato compiuto da una banda organizzata che aveva studiato il raid nei dettagli.