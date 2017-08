Secondo il suo profilo Facebook Driss Oukabir, uno dei due presunti attentatori di Barcellona, vive a Ripoll, comune della Catalogna non lontano da Barcellona, ma è originario di Marsiglia. Fonti vicine alla polizia parlano di una persona che sbarcherebbe il lunario spacciando piccole dosi di hashish. Sul social network aveva scelto il cognome di ‘Soprano', forse ispirato dalla famiglia mafiosa italo-americana protagonista dell'omonima serie tv: il 1 marzo del 2015 come immagine del profilo metteva la scritta "mafie maghrebine". Ai post pubblici si moltiplicano gli insulti. L'ultima foto postata è di Ferragosto e mostra un ragazzo sorridente sotto l'ombrellone sulla spiaggia.

Come quasi tutti i ragazzi di Marsiglia Driss ascolta l'hip hop, che nella città francese sul Mediterraneo si può ascoltare ad ogni angolo di via. Canzoni ascoltate e condivise da decine di migliaia di adolescenti e non solo. Video con belle ragazze che nel classico stile gangsta parlano di soldi, droga, rivalità tra bande, ma anche rime che raccontano le città e i suoi quartieri, la vita di banlieue. Con la dedica "per mio fratello" il 1 agosto Driss postava "Ma Ville et Ma Vie", una canzone del rapper Naps, che usa molti dei cliché delle canzoni hip hop: le origini nel ghetto, la voglia di riscatto, l'amicizia, la promessa di non tradire i propri fratelli e le proprie radici. L'ultimo brano condiviso è invece in inglese, "Ak47" di Noizy. Qui il video mostra belle ragazze che ballano, rapper con catene d'oro e sonorità decisamente più trap.

A scorrere la sua time line Driss Oukabir sembra tutto tranne che un aspirante terrorista. L'unico richiamo politico negli ultimi mesi è un video complottista sul potere sionista e un'immagine che mostra l'arresto di alcuni ragazzini palestinesi da parte dell'esercito israeliano. Nulla che faccia pensare ad una radicalizzazione, né video di predicatori o di propaganda jihadista, ma solo canzoni che parlano di strada, droga, amore e amicizia. Terrorismo islamico o meno che sia, mentre a Barcellona si contano ancora i morti sulle Ramblas, l'Europa scopre che il problema ancora una volta si trova nel cuore delle nostre città e delle nostre culture, e non da qualche lontana e terribile ideologia che al massimo, può servire da detonatore.