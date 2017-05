Rajgauri Pawar ha dodici anni e apparentemente è una ragazzina come tante altre. Di origini indiane, la giovane vive con la sua famiglia nella contea inglese di Cheshire e il mese scorso si è messa alla prova in un test a Manchester che immediatamente le ha permesso di entrare a far parte dell’associazione che accoglie tutti i geni sparsi per il mondo, la “Mensa”. Questo perché Rajgauri Pawar ha un quoziente intellettivo di 162, molto più alto rispetto a quello medio, pari a 100. Più alto di due punti anche di due personaggi come Albert Einstein e Stephen Hawking e in assoluto il più alto per un minore di diciotto anni. “Ero un po’ nervosa prima della prova ma è andata bene e sono davvero contenta di questo”, ha commentato la ragazzina al Times of India.

“Tutti ci aspettiamo grandi cose da lei” – Suo padre, il dottor Surajkumar Pawar, ricercatore all’Università di Manchester, ha detto che questo risultato di sua figlia non sarebbe stato possibile senza gli sforzi dei suoi docenti e l’aiuto che la ragazza ottiene ogni giorno a scuola. La stessa scuola della dodicenne, la Altrincham Grammar School for Girls, ha espresso il suo orgoglio per il risultato raggiunto dalla studentessa. “Siamo tutti felici. Rajgauri è molto ben voluta e tutti ci aspettiamo grandi cose da lei”, ha detto in particolare il suo insegnante di matematica, il professor Andrew Barry.