Rai in lutto oggi per i funerali di Dario Miceli, giornalista in forze al Tgr Sicilia e stimato cronista palermitano, deceduto sabato scorso all'età di 51 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. Miceli, che lascia la moglie e una figlia, aveva scoperto di essere malato circa un anno e mezzo fa e da allora aveva intrapreso una dura lotta contro la malattia che lo aveva portato a sottoporsi a pesanti cure che nell'ultimo periodo lo avevano costretto anche ad abbondare il lavoro. Dario Miceli aveva iniziato a fare il giornalista da giovane al quotidiano L'Ora. Dopo anni di gavetta era entrato in Rai nel 1995 come precario e infine nel 1999 era stato assunto stabilmente diventando infine caposervizio nel 2004. Alla conduzione del telegiornale alternava l'impegno nella cronaca seguendo i processi di mafia e facendo il cronista parlamentare.

Alla sua professione alternava anche una seconda passione: lo sport. La pallavolo in particolare. Disciplina che lo ha visto sul parquet anche tra i professionisti. Molti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia da parte di colleghi e amici. “I giornalisti palermitani piangono la prematura scomparsa del collega Dario Miceli, giornalista Tgr Rai Sicilia" è il messaggio giunto dall’Assostampa. Alla famiglia e a tutta la redazione della Rai è arrivato il cordoglio anche del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Un uomo appassionato, un professionista scrupoloso che lascia un grande vuoto. Ai familiari di Dario e a tutta la redazione della Rai va un pensiero affettuoso di vicinanza, anche da parte della Giunta comunale" ha scritto il primo cittadino.