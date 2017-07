Travolto sul lungomare della riviera Camarina a Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa, da un'auto che ha invaso la corsia opposta. Così è morto E' morto sul Giovanni Machiavello, 30 anni, custode del "Kamarina beach sport", la struttura polivalente della Riviera Camarina, dove in estate si svolgono diversi tornei amatoriali.

Il dramma nella tarda nottata tra sabato e domenica sul lungomare di Scoglitti, proprio vicino all’impianto sportivo. Il pirata della strada è un giovane incensurato di 26 anni che intorno alle 3 stava rincasando assieme alla sua fidanzata a bordo di una Citroen C3 di cui, per cause da accertare, ha perso il controllo, investendo in pieno Macchiavello, che camminava ai bordi della strada nel consueto giro di perlustrazione prima della chiusura. Resosi conto dell’accaduto, il 26enne ha subito chiamato i soccorsi, ma per la vittima era già troppo tardi. I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato per omicidio stradale l’investitore. Ora si trova ai domiciliari su decisione del pm Francesco Riccio. Stando ai risultati dell’alcoltest, il giovane non stava guidando ubriaco o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Ora è agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Alla base della tragedia potrebbe dunque esserci una distrazione o un colpo di sonno. i Macchiavello lascia la moglie e una figlia di pochi anni. I funerali saranno celebrati lunedì alle 17 nella chiesa Santa Maria di Portosalvo. Lo staff e gli organizzatori del "Kamarina beach sport" hanno organizzato una colletta destinato a raccolta fondi volontaria, i cui proventi saranno devoluti alla famiglia della vittima.