in foto: Mirko Mezzapesa, tra le vittime dell'incidente nel ragusano (Facebook).

Sabato notte di sangue sulle strade della Sicilia. Tre persone sono morte in seguito a un incidente verificatosi intorno alle 04:30 sulla strada statale 194, conosciuta come Ragusana, all'altezza di Lentini. Si tratta di Simone Gulino e Giorgio Licitra, rispettivamente di 27 e 34 anni, di Ragusa, che lavoravano in una pizzeria, e di Mirko Mezzapesa, 43 anni di Lentini, dipendente di un'agenzia di assicurazioni. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la Bmw320 guidata dal 43enne, che stava rientrando a Lentini, si sarebbe scontrata frontalmente con l'Alfa Gt, su cui viaggiavano i due amici, che procedeva invece in direzione Catania.

È probabile che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta. A causa della velocità, la Bmw ha fatto un volo di circa 4 metri, oltrepassando il guardrail e finendo sul terreno, dove ha anche preso fuoco. Tutte le vittime sono decedute sul colpo. Le salme sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Lentini dove è avvenuta l'identificazione da parte dei familiari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che decretarne la morte. Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire la dinamica di quanto successo la scorsa notte.