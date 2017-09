Un ragazzo di 13 anni, Mohamed Abdelfatah, è scomparso nel nulla dal distretto di Chesterfield, contea del Derbyshire, nel Regno Unito. L'ultima avvistamento risale alle 13.30 di sabato 23 settembre, quando il ragazzo stava percorrendo Stand Road Park, a Newbold, vicino Chesterfield. La polizia sta chiedendo aiuto a tutti i cittadini della contea per trovare il tredicenne di Chesterfield. Si cerca la testimonianza di chiunque abbia visto il ragazzo e può fornire informazioni. Secondo le prime indagini, come confermato da un portavoce della polizia, Mohamed potrebbe essere diretto a Londra. Mohammed Abdelfatah, come vediamo in foto, ha tratti somatici medio orientale, capelli castani ed ha una struttura fisica esile. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera, pantaloni grigi, e guidava una bici rossa ‘Apollo' con un casco bianco.

La città di Chesterfield, si trova a nord di Derby, ed è attraversata da due fiumi, il Rother e l'Hipper. La città, inoltre, è molto famosa per la chiesa parrocchiale di Santa Maria, conosciuta per la sua particolare guglia che gira verso l'alto formando una spirale.