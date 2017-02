Un 40enne di Grosseto era accusato di aver consentito che la 14enne, figlia della sua convivente avesse rapporti sessuali consenzienti con il fidanzato di 17 e di non essere intervenuto; anzi, secondo la procura aveva acconsentito che quei rapporti sessuali si svolgessero regolarmente a casa sua e in sua presenza. L’uomo avrebbe inoltre filmato tutto. Richiesta: tre anni di carcere. Il 40enne però è stato assolto, come riporta Il Tirreno: non ci sarebbero elementi sufficienti per la condanna.

I fatti risalgono al 2011. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, nel suo computer erano stati trovati video che ritraevano la 14enne mentre compiva atti sessuali con il fidanzatino. Cinque video, in tutto. “In uno – scrive il quotidiano locale – si vedeva la ragazzina in camera da letto dell’uomo, mentre giocava con questi (entrambi vestiti) e lui le metteva le mani addosso. Poi entrava in scena il fidanzato, evidentemente colui che riprendeva la scena precedente: lei si spogliava, i due ragazzi davano vita ad alcuni giochi erotici, presente l’imputato. In altri video, risuonava la voce dell’uomo che diceva di voler fare sesso e di voler fare anche un film pornografico” evidenzia Il Tirreno.

L’allora 14enne aveva confermato di aver fatto sesso col 17enne, spiegando che le riprese erano state fatte col cellulare del giovane. Tuttavia aveva negato che quei rapporti erano avvenuti in presenza del convivente della madre, nel quale lei vedeva una sorta di “figura paterna”. E per questo nei confronti dell’uomo è arrivata l’assoluzione.