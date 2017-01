Non sarebbe stato Alessio Mantineo a dar fuoco a Ylenia Grazia Bonavera, la ventiduenne ustionata in casa sua a Messina. A dirlo, dopo l’interrogatorio del giovane – ex fidanzato venticinquenne della vittima – è stato il suo avvocato, Salvatore Silvestro. “Il mio cliente ha detto di non essere stato lui a dare fuoco alla ragazza: dormiva e non si è recato a casa della giovane”, ha affermato il legale a conclusione dell'udienza di convalida del fermo davanti al Gip di Messina. “Il mio assistito – ha detto ancora l'avvocato Silvestro – ha riferito di volere bene alla ragazza e che mai avrebbe fatto un gesto del genere contro la giovane”. Il giovane, che è in stato di fermo per tentato omicidio, ha quindi respinto ogni accusa. Secondo il suo avvocato, non esiste alcun riscontro oggettivo che possa dimostrare la sua presenza a casa della vittima.

Anche la vittima nega sia stato l’ex fidanzato a darle fuoco – E anche Ylenia, dal suo letto di ospedale, sta continuando a difendere l’ex, a suo dire innocente. “Lui è il mio amore – ha detto più volte la ragazza dall’ospedale – ci amiamo”, ha aggiunto ancora fornendo anche una descrizione di quello che sarebbe stato il vero aggressore. Ylenia ha subito ustioni sul 13 percento del corpo ma le sue condizioni di salute stanno migliorando. Ieri il dottor Francesco Stagno D'Alcontres, primario del reparto di Chirurgia plastica del Policlinico di Messina, dove si trova ricoverata la giovane, ha sciolto la prognosi, indicandone una di trenta giorni.

L’ex accusato di tentato omicidio pluriaggravato – Il gip di Messina deciderà entro oggi se convalidare il fermo del venticinquenne il quale – lo ricordiamo – si era presentato con il suo avvocato dopo l’aggressione subita dalla ex avvalendosi della facoltà di non rispondere. La Procura ha intanto depositato nuovi atti ribadendo l'accusa contesta all’ex di Ylenia di tentativo di omicidio pluriaggravato.