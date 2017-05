Una donna incinta di 22 anni è stata brutalmente violentata da un branco di undici uomini nel centro di Johannesburg, in Sudafrica. I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, dopo che la vittima stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro in una discoteca.

La ragazza era in compagnia di un collega quando è stata aggredita: "Erano circa le 4 e stavamo camminando su Bree Street quando un ragazzo l’ha afferrata", ha detto l’uomo. "Gli ho detto di fermarsi, ma mi ha colpito. Successivamente, tutto ciò che sono riuscito a vedere è stato un gruppo di uomini armati che mi ha circondato e colpito ripetutamente. Quando sono riuscito ad alzarmi ho chiesto aiuto ad una donna che vende giornali dietro l'angolo", ha detto il barista di 23 anni. Mentre parte del branco lo picchiava, l'altro gruppo degli assalitori ha spogliato la giovane. Come spiega Star, la 22enne sarebbe stata poi trascinata in un blocco di appartamenti abbandonati, dove è stata consumata la violenza di gruppo. "Quando la polizia è arrivata, abbiamo sentito urlare dall'edificio, che non ha elettricità. Quando l'abbiamo trovata, c'erano diversi uomini in piedi in fila in attesa di fare sesso con lei", ha detto l'uomo traumatizzato.

Il portavoce della polizia, il capitano Xoli Mbele, ha detto che undici persone sono state arrestate e dovranno presentarsi di fronte al tribunale di Johannesburg per rispondere alle accuse di sequestro e stupro. I loro nomi non sono stati diffusi dalle autorità per proteggere l’identità della vittima. La donna è stata ricoverata all’ ospedale locale ‘Charlotte Maxeke’.