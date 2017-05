Doveva essere una vacanza all'insegna del divertimento e della spensieratezza, invece si è trasformata in un vero e proprio incubo. Hannah Powell, 22enne britannica, si trovava a Zante, in Grecia, insieme agli amici quando ordinò un normalissimo cocktail. Non poteva sapere che quel prodotto, pagato pochissimo e di infima qualità, sarebbe stato all'origine di un calvario. La ragazza è infatti rimasta cieca, ha dovuto subire un trapianto e tuttora lotta con diversi problemi di salute, tra cui un'insufficienza renale. Colpa, a quanto pare, del metanolo contenuto nella bevanda.

Lo scorso agosto Hannah insieme a degli amici alla volta di Zante per passare qualche giornata spensierata: una sera, in un locale di Laganas, ha bevuto otto bicchieri di vodka, salvo svegliarsi la mattina seguente in condizioni preoccupanti: "Mi sono svegliata e vedevo tutto nero intorno a me – ha raccontato Hannah al Sun – Ho chiesto ai miei amici di aprire le tende, ma loro mi hanno detto che la stanza era inondata di luce. Sono caduta in ginocchio. Ero cieca. È stato devastante". La ragazza è stata condotta all'ospedale di Patrasso, nel Peloponneso, dove è stata ricoverata. "Quando è arrivata, Hannah era sull'orlo della cecità totale – ha raccontato il dottor Dimitris Goumenos – Aveva una avvelenamento da metanolo, ma i suoi problemi erano molto più gravi".

Cosa era successo alla 22enne? Semplice, aveva ingerito un mix letale e il metanolo l'aveva avvelenata, costringendola a una vita di dialisi.