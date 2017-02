Non era una lite tra vicini di casa, come sembrava in un primo momento, ma qualcosa di ben più grave. Una volante della polizia, raccolta lòa segnalazione di alcuni inquilini di un condominio, è intervenuta in un palazzo del centro di Alessandria dove gli agenti hanno scoperto una tremenda storia di prostituzione. Due uomini nigeriani, di 29 e 28 anni, stavano minacciando la loro ex coinquilina, una connazionale appena maggiorenne, che da tre mesi costringevano a prostituirsi. La giovane, arrivata in Italia su un barcone salpato dalla Libia, dopo essere approdata in Sicilia aveva raggiunto i due conoscenti ad Alessandria convinta di poter trovare ospitalità e ripagarli con i soldi che avrebbe guadagnato facendo la parrucchiera, come le era stato detto.

Quello che le è accaduto è invece stato un incubo: le promesse di lavoro non sono state mantenute e la ragazza è stata costretta a prostituirsi, malgrado avesse appena 17 anni. Da tempo la giovane tentava di ribellarsi ma i due la tenevano prigioniera, senza cibo e senza la possibilità di chiedere aiuto. Da alcuni giorni era riuscita a trasferirsi da un’amica, ma ciò nonostante le minacce e la persecuzione continuavano. Ci hanno pensato gli agenti delle Volanti, coordinate da Antonio Natale, a liberarla: ora è in una comunità protetta. I suoi due aguzzini sono invece stati arrestati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.