in foto: Hannah Lyson (Facebook).

A soli 19 anni le era stato diagnosticato un aggressivo tumore all'intestino. Anche se i medici sono stati subito pessimisti riguardo la sua guarigione, Hannah Lyson, originaria del Lancashire, in Inghilterra, ha sempre combattuto, diventando esempio di coraggio, per il quale nei giorni scorsi aveva ricevuto persino un riconoscimento, grazie ad un blog sul quale scriveva le sue sensazioni per condividerle con quanti la conoscevano o vivevano la sua stessa condizione. Ha fatto appassionare alla sua storia centinaia di follower, che però oggi hanno ricevuto la peggiore notizia che potesse arrivare: Hannah non ce l'ha fatta, ha perso la sua battaglia.

Il suo calvario è cominciato nel maggio del 2016, quando gli è stato diagnosticato un cancro all'intestino e al fegato. All'inizio i medici, osservando i sintomi, come costipazione e mal di schiena, pensavano soffrisse della sindrome dell'intestino irritabile, ma presto hanno dovuto ricredersi e parte dei suoi organi sono stati rimossi. Il tutto sempre documentato sulle pagine del suo blog personale a testimonianza della sua incrollabile determinazione per battere la terribile malattia. Era sicura che avrebbe potuto contrastare quel male dopo aver assistito alla battaglia delle sue due sorelle, rispettivamente contro un cancro alla tiroide e la leucemia.

Ma, poco dopo aver festeggiato il suo ventesimo compleanno, è arrivata per Hannah la notizia che il suo corpo non stava più reagendo alle cure. "È stato così duro per me ed i miei cari, siamo del tutto sconvolti, perciò per favore, rispettate la nostra privacy adesso – ha aggiunto la ragazza -. Forse ad un certo punto scriverò un post sul blog, ma non in questo momento". Nei giorni successivi ha ricevuto il premio "Eroe degli eroi" conferitole dalla sua comunità per l'esempio di coraggio. Che però non è bastato a tenerla in vita.