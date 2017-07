Secondo alcuni avventori, inizialmente il posto era solo un luogo un po' eccentrico come il suo gestore che amava vestirsi da pirata e fare minicomizi generici all’altoparlante ma nell'ultimo periodo lo stabilimento balneare Playa Punta Canna, a Sottomarina di Chioggia, sembra aver decisamente cambiato rotta identificandosi sempre più con il regime fascista. Come ha raccontato Repubblica, infatti, all'ingresso e sulla spiaggia sono spuntati sempre più cartelli e manifesti inneggianti al Duce, definito “Nonno Benito", e ai bagnanti sono riservati discorsi in stile mussoliniano e saluti romani.

Lo stabilimento, definito dal suo titolare "zona antidemocratica e a regime", promette a tutti i clienti "regole, ordine, pulizia e disciplina". "Qui vige il regime, la democrazia mi fa schifo, se non vi piace me ne frego!", era uno dei messaggi diffusi. Trovate che hanno attirato ovviamente l'attenzione di alcuni bagnanti e dopo proteste e denunce pubbliche sono intervenuti anche le autorità locali e gli uomini della polizia. Il titolare dello stabilimento, il 64enne Gianni Scarpa che gestisce il lido da ben 22 anni, infatti domenica ha ricevuto la visita degli uomini della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali della polizia per accertamenti ordinati dal questore di Venezia.

"Se ci saranno infrazioni alla normativa per quanto ci riguarda, profili penalmente rilevanti o irregolarità nella struttura il Comune interverrà immediatamente" ha chiarito il vicesindaco Marco Veronese, annunciano: "La notizia di reato è già all’attenzione dell’autorità giudiziaria e quindi l’iter farà il suo corso". Scarpa infatti è stato denunciato per apologia di fascismo e la procura aprirà un fascicolo sul suo caso.