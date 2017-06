Justin Taylor ha sempre odiato mettersi in posa per le fotografie. Quando è stato obbligato a farlo per le foto della scuola, ha deciso che avrebbe anche voluto divertirsi. Ora che ha 34 anni ed è Direttore Globale del Marketing Digitale per Nike Basketball, ha raccontato su Twitter il modo in cui ha affrontato quella sua grande fobia. Ha infatti pubblicato una serie di immagini risalenti al periodo della scuola. Si nota chiaramente come ci sia qualcosa di molto simile tra loro.

Taylor ha indossato la stessa maglietta della Billabong in tutti i setti singoli giorni in cui il suo istituto ha programmato la foto per l’annuario scolastico. Lo ha fatto dal primo anno di scuole medie (sesto grado negli USA), quando cioè aveva 11 anni, all’ultimo anno di superiore (senior), quando invece di anni ne aveva circa 18. "Pensavo che sarebbe stato divertente guardare come cambiavo nel tempo mentre indossavo la stessa camicia" ha spiegato all’HuffPost.

Il risultato è veramente soprattutto, soprattutto perché i capelli e il viso di Taylor si evolvono in modi diversi.

E per chi volesse saperlo, la risposta è “Sì”: Justin indossa ancora quella maglietta!