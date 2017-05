Isidore Heath Campbell ha sempre sbandierato la sua ideologia nazista. Non fa quindi notizia che Adolf Hitler sia il suo più grande fan. L’uomo, originario del New Jersey, ha così chiesto ed ottenuto il cambiamento di nome: da Isidore Heath Campbell a Isidore Heath Hitler. Lunedì 8 maggio, anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa della Germania, all’anagrafe è stata ufficialmente apportata la modifica voluta dall’uomo, dopo che a marzo la corte superiore aveva già approvato la richiesta. "È fantastico: la mia patente è cambiata, la mia assicurazione, la mia registrazione, tutto ciò che mi serve è cambiato", ha detto Isidore a MyCentralJersey.com.

"Sono il nuovo Hitler”, ha aggiunto l’uomo evidenziando come l’acronimo del suo nome I.H.H. ricordi tanto il famigerato ‘I Hail Hitler’ Queste le sue dichiarazioni a caldo dopo la sentenza: “Hitler è un eroe che ha salvato la Germania. E ho le idee chiare anche su Donald Trump“. E del Presidente americano cosa ne pensa? “Donald Trump è l’uomo giusto, deve costruire quel muro e cacciare gli immigrati. E’ l’unico uomo che tiene in considerazione il popolo americano. Gli altri fanno i politici per denaro. A lui non importa. Lui pensa alla gente”.

L’uomo, che vive a Shippensburg, Pennsylvania, non è comunque nuovo alle cronache. Durante un'audizione per il tribunale della famiglia per il figlio più giovane, Hitler sarebbe entrato in aula vestito con una divisa nazista. Mentre nel 2008 una pasticceria del New Jersey avrebbe rifiutato di scrivere sulla torta di compleanno del figlio di tre anni il nome: "Adolf Hitler".