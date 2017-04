in foto: Morgan Joyce Varn, 24 anni.

Occhi neri come il carbone, capelli biondissimi e tatuaggi intorno agli occhi e sulla fronte. Ha fatto il giro del web la foto segnaletica di una donna americana, arrestata con l'accusa di rapina a mano armata. L'immagine di Morgan Joyce Varn, questo il nome della fuorilegge, 24 anni, è diventata virale in tutto il mondo dopo che una stazione televisiva statunitense l'ha condivisa sui suoi canali social: "Ecco una immagine che perseguiterà per sempre i vostri sogni", hanno scritto, e così è stato. La donna è stata fermata insieme al suo complice, il 23enne Jonathan Mikael Robinson, dalla polizia della Carolina del Sud dopo la denuncia di un ragazzo, che, invitato a entrare in casa sua, è stato derubato del cellulare e di una somma di denaro. Una squadra speciale l'ha trovata nella stessa abitazione in possesso di una pistola rubata.

"Ha un look satanico", hanno commentato alcuni utenti sui social network. Ma Morgan Joyce Varn era già nota alle forze dell'ordine e alla stampa nazionale. Nell'aprile del 2015, quando ancora non aveva il viso tatuato e il bianco delle pupille dipinto di nero, aveva ringraziato gli agenti della contea di York che l'avevano aiutata a partorire sua figlia Nala. Era infatti entrata in travaglio prima di arrivare in ospedale. "Ringrazio Dio per queste persone", aveva detto all'epoca ai quotidiani locali. Di certo, oggi, non sarà più dello stesso avviso. Il suo aspetto terrificante l'ha resa una criminale famosa in tutto il mondo.