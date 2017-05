36 anni d’amore culminati in un matrimonio. Si è conclusa nel migliore dei modi la storia tra Carol, 45 anni, di San Diego, in California, e la stazione di Santa Fe. Il partner della donna è, infatti, lo scalo ferroviario. È lei stessa a rivelarlo in una intervista al Sun. Anche se l'unione non è giuridicamente vincolante, la donna si è detta felice di aver coronato quello che per lei era un sogno.

“Sono sposata con la stazione ferroviaria di Santa Fe. Si chiama Daidra. Non abbiamo iniziato una relazione fino al 2011, ma sono innamorata della stazione da quando ero una bambina” spiega Carol. La donna ha spiegato di frequentare lo scalo ferroviario californiano da quando aveva solo 9 anni. Ogni giorno trascorre diversi minuti alla stazione in attesa di andare a lavoro e tonando, così ha deciso di rendere più forte questo legame: “È stato il giorno più felice della nostra vita”.

Carol afferma di aver fatto, anche più volte, sesso “mentalmente” con lo stesso edificio: “Non ho mai fatto sesso in pubblico con Daidra, non lo troverei rispettoso per i passanti, ma ogni volta la bacio e l'abbraccio”. Carol sostiene che il suo rapporto con la stazione è come quello con un uomo: ogni giorno si vedono, si raccontano di quello che fanno e creano un'intimità. Ogni giorno Carol si fa 45 minuti di autobus fino alla stazione per trascorrere del tempo con l'edificio. "Quando arrivo lì, la saluto, poi cammino intorno al blocco, cercando di fare in modo che nessuno noti che ci stiamo parlando. È una cosa intima, vado a toccarla mi appoggio a lei con i miei vestiti.

Da anni Carol lavora come volontaria per gruppi di sostegno emotivo. "La sessualità dell'oggetto non è una malattia mentale come i media confondono. È la nostra sessualità, è proprio come essere lesbica o bisessuale, non siamo pazzi o malati. La gente non capisce. Mi sento veramente sola a non avere nessuno con cui parlare di questo” ammette la 45enne.