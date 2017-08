in foto: TARANTO. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

ANTEFISSA A VOLTO UMANO

V secolo a.C.

Ad agosto nei musei italiani arriva la campagna social #attimidigioia. Una caccia al tesoro digitale in tutta Italia promossa come ogni mese dal MiBact. Per il mese più caldo dell'anno, la scelta è ricaduta sullo scovare nei musei, siti archeologici e pinacoteche del Belpaese quelle opere d'arte che manifestano gioia, ma anche stupore e in generale fotografie di felicità che le opere d'arte del nostro patrimonio hanno immortalato. Al via, dunquem #attimidigioia, la campagna social di @museitaliani per il mese di agosto, lanciata dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Oltre 40 locandine digitali animeranno il profilo ufficiale Instagram degli oltre 420 musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali.

Visitatori a caccia di gioia.

Dal "Ritratto di Luce Balla" firmato dal padre e conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze alla "Testa di Giovane" che ride di Annibale Carracci esposta alla Galleria Borghese di Roma, dal "Satiro Danzante" dipinto sulle mura della Villa dei Misteri a Pompei ad uno degli specchi di Michelangelo Pistoletto, "Un Giovanotto", esposto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Come fare sui canali sociale del ministero.

Sui canali social del ministero e dei singoli musei viene dato spazio per tutto il mese ad alcune opere capofila, trasformate in locandine digitali, con l'esortazione "Cerca le opere nei musei e condividile". I visitatori sono inoltre invitati a una caccia al tesoro digitale, armati di smartphone o macchina fotografica si chiede loro di andare alla ricerca delle elaborazioni del tema mensile in dipinti, sculture, vasi figurati, arazzi e affreschi delle epoche più diverse.