Il più corposo libro di scarabocchi mai pubblicato. È uscito il 12 gennaio scorso, per BAO Publishing il nuovo lavoro del geniale Maicol&Mirco, si intitola "Il papà di Dio!". Quasi mille pagine, (960 pp., 29 euro) per il nuovo libro del ciclo Gli Scarabocchi di maicol&mirco, oltre 2000 geniali vignette rosse e nere pubblicate quotidianamente sul web, capaci di far ridere e di riflettere: esistenzialismo a portata di click. O meglio i fumetti che Nietzsche, Sartre o Leopardi avrebbero trovato irresistibili.

"Il papà di Dio" invece non è una raccolta di strip, ma un lungo graphic novel di ben 960 pagine. Un'epopea che tratta il complicato rapporto tra Dio e suo padre. Si perché tutti, ma proprio tutti, hanno un padre. Pagine piene di vuoti, capaci di colmare però tutti i nostri dubbi.

Chi siamo? Perché soffriamo? Perché moriamo? Esiste Dio? E Satana? Ci stanno le risposte a tutte queste domande in poco meno di mille pagine?

A quanto pare, sì. Un libro che solo un'improvvisa apocalisse può impedire si trasformi in un classico senza tempo.

Il tour nelle librerie.

Milano , 18 gennaio (La Feltrinelli)

, 18 gennaio (La Feltrinelli) Bologna , 19 gennaio (La Feltrinelli)

, 19 gennaio (La Feltrinelli) Ancona , 21 gennaio (Mole Antonelliana)

, 21 gennaio (Mole Antonelliana) San Benedetto, 22 gennaio (Libreria Mondadori)

Chi è Maicol&Mirco.

Maicol&Mirco fanno fumetti dalle scuole medie. Sono amici per la pelle. Le persone invidiose dicono che Mirco non esiste. Ma non sanno che i fumetti fanno esistere chiunque. Anche Dio. Anche Satana. Creatori de Gli scarabocchi di Maicol&mirco, le geniali vignette rosse e nere pubblicate sul web, collaborano con Linus, Smemoranda, e hanno addirittura scritto libri per bambini come Palla Rossa e Palla Blu (Bao Publishing 2016). Sanno parlare a tutti in modo semplice e profondo.