Quando le nuove tecnologie vengono messe al servizio della comunità con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana dei cittadini nasce la cosiddetta innovazione sociale. Si tratta di un settore in continua espansione, con un crescente numero di imprese e startup che realizzano strumenti in grado di aiutare il prossimo. Dall’ambiente alla scuola, dalla valorizzazione del patrimonio culturale al turismo sociale e all’assistenza sanitaria: di questo si occupano le realtà imprenditoriali, ma anche associazioni e fondazioni, che decidono di investire sul sociale.

OpenIT, Play for Inclusion e Natura divina: i casi di successo

Qualche esempio di progetto vincente? L’associazione OpenART Project ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma WithYouWeDo di TIM raggiungendo l’obiettivo prefissato per la realizzazione di un’applicazione gratuita per smartphone che permetta di godere delle bellezze delle città italiane anche alle persone diversamente abili e con difficoltà nel camminare. Lo stesso iter è stato seguito dall’associazione Diparipasso, che sempre attraverso la raccolta di finanziamenti in rete, ha portato a termine il progetto Play for Inclusion, di cui fa parte il videogioco Kibu, pensato per aiutare i bambini ad allenare il proprio cervello. Infine il progetto Natura Divina, il cui scopo è quello di valorizzare i beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico per costruire un sistema produttivo responsabile per l’uomo e per l’ambiente.

Cosa significa innovazione sociale

Il filo conduttore che lega tutti questi progetti è proprio l’innovazione sociale, il cui obiettivo è quello di creare modelli di business che possano rispondere meglio alle esigenze delle persone. In poche parole, si tratta di idee che vengono messe al servizio della comunità, attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. Tutti i progetti nascono da bisogni insoddisfatti, da emergenze ambientali e sociali o anche dalla consapevolezza di risorse sprecate, che diventano evidenti soprattutto durante i periodi di crisi economica, quando le istituzioni non riescono a rispondere alle richieste del mercato e devono intervenire i privati per proporre soluzioni più soddisfacenti.

A definire la natura della startup a vocazione sociale (SIAVS) ci pensa anche l’ordinamento legislativo italiano, che individua precisamente i settori in cui queste devono operare in via esclusiva, tra cui per esempio l’assistenza sociale e sanitaria, l’educazione, l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Cosa fare per creare una startup innovativa a vocazione sociale

Per definirsi tale, chiunque voglia costituirsi come startup innovativa a vocazione sociale deve presentare un’autocertificazione in via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio in cui non solo dichiara di operare in uno dei settori indicati dalla legge, ma anche di realizzare progetti aventi una finalità di interesse generale. È possibile compilare l’atto di costituzione della startup sul sito del Ministero dello Sviluppo economico e seguire tutte le indicazioni riportate, con l’iscrizione della stessa all’interno della sezione speciale del Registro delle Imprese.

I vantaggi per chi investe nell’innovazione sociale

Le startup innovative a vocazione sociale godono di una serie di vantaggi soprattutto fiscali. Le imprese che investono su queste realtà possono infatti dedurre dal reddito il 25% dei conferimenti rilevanti effettuati, a differenza delle normali startup innovative, in cui la percentuale si ferma al 20%. I soggetti privati, invece, possono detrarre non il 19% (come con riferimento alle altre start up innovative), ma il 25% della somma investita.

Articolo sponsorizzato