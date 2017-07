Volenti o nolenti spesso siamo costretti a posteggiare la nostra auto in aree di sosta a pagamento. Ma spesso capita – per chi come i lavoratori pendolari, viaggia spesso per lavoro o per chi si reca all’ospedale per cure mediche – che il solo fatto di lasciare la propria auto per qualche ora in determinati parcheggi coincida col corrispettivo economico di una giornata di lavoro. Basti pensare a chi è costretto a parcheggiare nei pressi delle stazioni ferroviarie di Firenze o Napoli, o vicino all’aeroporto di Torino o quello di Roma. Meglio sapere in anticipo i luoghi in cui parcheggiare corrisponde ad un vero e proprio salasso, stando alle fonti di Airpark.

1 – Firenze (72€ stazione, 24€ aeroporto)

Deve tirare fuori ben 72 euro al giorno chi prende il treno da Santa Maria Novella, a Firenze. Ed è un record: lo stazione ferroviaria situata nel centro del capoluogo toscana è la più cara d'Italia per chi è costretto a lasciarvi il proprio mezzo posteggiato. Il parcheggio gestito da Firenze Parcheggi costa più dei 55 euro con i quali si può andare a Roma (e tornare) in tariffa low-cost con l’Alta Velocità. Tra i più cari è anche il parcheggio dell'aeroporto di Peretola: 24 euro al giorno.

2 – Napoli (59,5€ stazione, 18€ aeroporto)

Lasciare la propria vettura nella stazione di Napoli Centrale, situata in Piazza Garibaldi, equivale ad un esborso non indifferente: 59.5€ per tutta la giornata. Cifre considerevoli anche per chi vuole parcheggiare all'aeroporto di Capodichino: 18 al giorno.

3 – Torino (52€ stazione, 17€ aeroporto)

Devono considerare una spesa superiore ai cinquanta euro i viaggiatori che sostano alla stazione di Torino Porta Nuova. 17 euro per chi invece si trova a parcheggiare all'aeroporto di Caselle.

4 – Venezia (30€ stazione, 45€ aeroporto)

La città lagunare è tra le più care d'Italia sia per quanto riguarda il parcheggio giornaliero in stazione (30€), sia per quello in aeroporto (45 euro al Marco Polo).

5 – Genova (36€ stazione, 25€ aeroporto)

Sostare alla stazione di Genova Principe costa 36 euro al giorno, più del biglietto del treno che porta fino a Milano con Frecciabianca /26 euro). 25 euro se invece si posteggia l'auto in aeroporto.

6 – Milano (25€ stazione, 28€ aeroporto)

Va un po' meglio, ma neanche tanto, ai passeggeri dell'aereo: a Milano Linate per 24 ore di sosta si pagano 28 euro. Mentre per lasciare la vettura in stazione ne servono almeno 25 per tutto il giorno.

7 – Ancona (20€ stazione, 25€ aeroporto)

Abbastanza caro è anche il parcheggio della stazione di Ancona. 20 euro per tutto il giorno. In aeroporto invece possono arrivare a chiedercene fino a 25.

8 – Palermo (24€ stazione, 15€ aeroporto)

Sicuramente il parcheggio dell'aeroporto di Punta Raisi è tra i meno cari d'Italia tra le grandi città, secondo i dati Airpark: 15 euro. Cifre più alte per chi invece vuole posteggiare in stazione: 24 euro per tutto il giorno.

9 – Bologna (18€ stazione, 30€ aeroporto)

Prezzi ridotti, almeno guardando alle altre grandi città di questo listing, anche a Bologna. 18 euro al giorno in stazione. Ma per lasciare la macchina in un posteggio "deluxe", cioè sorvegliato 24 ore su 24 e a un passo dal check-in, ce ne vogliono almeno 30 all'aeroporto Marconi.

10 – Roma (18€ stazione, 30,5€ aeroporto)

Cifre molto simili al capoluogo emiliano, anche per la Capitale. 18 euro per parcheggiare l'auto nei pressi della stazione Termini. Fino a 30,5 euro se invece la sia vuole lasciare per tutto il giorno a Fiumicino.