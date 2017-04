Grave incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì in provincia di Ferrara. Un pullman carico di turisti italiani infatti è improvvisamente sbandato ribaltandosi su un lato mentre percorreva la strada Foce a Comacchio. Nell'incidente fortunatamente non ci sono state vittime anche se le persone rimaste ferite a seguito dell'impatto sono 21. A bordo del mezzo infatti viaggiava una nutrita comitiva di turisti proveniente dal Veneto e diretta a Bettolino di Foce, in particolare si tratta di anziani di Mogliano Veneto e Spinea dell’università della terza età. Cinque donne tra i 65 e i 71 anni sono state trasportate in ospedale in codice di media gravità, mentre altri 16 passeggeri con codice più lieve.

Lo schianto verso le 12.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente, un 34enne di Treviso, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a seguito di un guasto tecnico, il pullman quindi ha sbandato e si è ribaltato cadendo in un fossato. Dopo l'allarme sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche la Polizia Municipale, la Polizia Locale, due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio e tre pattuglie di carabinieri. Fortunatamente i passeggeri sono riusciti a rompere una delle porte di salita e si sono messi in salvo. Sul posto anche un elicottero di soccorso che ha trasportato all'ospedale Sant’Anna di Cona una donna, ritenuta la ferita più grave. Gli altri coinvolti invece sono stati trasportati all'ospedale del Delta di Lagosanto.