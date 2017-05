I Rich Kids of London continuano a far discutere. Questa volta per un breve video pubblicato sul loro account Instagram che mostra un cucciolo di maltese utilizzato per lucidare un’auto. “L’unico modo per lucidare alla perfezione l'iconica Maserati MC12 è usare un cucciolo 100% naturale”, è quanto si legge nella didascalia che accompagna il breve video, dove appunto si vede questo cucciolo di maltese utilizzato come se fosse un panno per lucidare il cofano della lussuosa e rara automobile. Nel video, che la pagina dei ricchi ragazzi inglesi riprende dall’account @m666ya, si sente anche una persona ridere, evidentemente divertita dall’insolito “ruolo” del cagnolino. Il filmato, che finora è stato visualizzato sull’account richkidslondon oltre quarantamila volte, come era prevedibile ha scatenato l’indignazione di molti utenti dei social e animalisti.

A post shared by RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon) on May 16, 2017 at 10:02am PDT

“Il cane era felice durante il video” – I Rich Kids da parte loro si sono giustificati dicendo che il cane non era spaventato né sarebbe stato maltrattato per realizzare il video e che, come spiegato anche al Daily Mail dal fondatore della pagina, ha continuato sempre a scodinzolare ed era felice. In effetti il cane sembra calmo, ma ciò non ha convinto molti utenti che hanno appunto accusato il responsabile di maltrattamenti sugli animali. Non è comunque la prima volta che i “figli di papà” inglesi fanno discutere con i loro comportamenti: nella loro pagina Instagram sfoggiano continuamente la loro ricchezza, mostrando soldi, macchinoni, postando foto di luoghi di vacanza da sogno e utilizzando le banconote anche per pulirsi le scarpe.