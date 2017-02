Emily Nikols ha 25 anni ed è una donna delle pulizie. Chiede 45 sterline all’ora (52 euro circa). Una somma sicuramente al di sopra della media per un lavoro del genere. Ma la ragazza di Liverpool a differenza della concorrenza lavora completamente nuda. La sua storia è stata riportata dal Sun che spiega come i clienti di Emily, che ha una figlia di 9 mesi, siano tutti naturisti, ossia che praticano il nudismo ogni volta che possono. Emily naturalmente pretende serietà: “No alle avance sessuali!”. E così mentre lava i bagni, fa i piatti, usa l’aspirapolvere e stira, indossa solo dei guanti di gomma e, al massimo, anche delle pantofole.

“Per me lavorare nuda non è assolutamente un problema. Sono solo una persona molto fiducioso e sto a mio agio con la nudità” dice la 25enne. Come detto, Emily è da madre da pochi mesi e anche per questo motivo ha deciso di lavorare per la ditta specializzata in questo tipo di pulizie: la Cleaners, che impiega quasi 80 persone sia maschi sia femmine, che lavorano nelle case senza indossare nulla. E’ ancora in congedo di maternità ed usa questo lavoro per ottenere un po’ di denaro extra. "Finora è stata un'esperienza molto positiva. Non c'è stato nulla che mi ha portato a ripensarci”.

Tutti i clienti sono comunque dovuti a firmare un contratto per ottenere i suoi servigi. Gli addetti alle pulizie, oltre a non ricevere avance sessuali, non possono utilizzare sostanze chimiche aggressive. "I clienti sono molto rispettosi e cavallereschi. Sono così carini! La domanda che mi fanno più sesso è: ‘non senti mica freddo?’. "I miei amici e le mie sorelle sanno quello che faccio. Mio marito era inizialmente un po' preoccupato per la mia sicurezza, ma lui si fida di me e io sono un adulto” dice Emily. E poi afferma: "Ognuno di noi è nudo sotto i propri vestiti, non so perché siamo tutti così tesi quando dobbiamo toglierceli"