Pugnalato alla schiena da uno sconosciuto in strada e senza alcun motivo ma solo per puro divertimento. È la brutta esperienza vissuta dal 21enne britannico Robbie Norman raggiunto ad un fendente alle spalle durante un'aggressione all'esterno di un pub di Manchester, in Inghilterra, dove stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici. Ferito e lasciato sanguinante, il ragazzo, che stato soccorso dalle altre presenti sul posto e poi da un'ambulanza che l'ha trasportato in ospedale, non è riuscito a identificare l'aggressore sul posto ma non si è perso d'animo.

Deciso a rintracciare il suo assalitore infatti ha spulciato decine di profili facebook fino a quando non ha individuato il responsabile in alcune foto sul social network e lo ha denunciato alle autorità di polizia e facendolo arrestare. L'aggressore, il 27enne Axon MacPhee, è stato così bloccato e si è scoperto che aveva trascorso già diversi ani in carcere per lo stesso motivo: un accoltellamento ad un tassista. Portato in tribunale, il giovane ha detto di no ricordare nulla perché ubriaco, il giudice lo ha condannato a quattro anni di carcere.