Era appena uscita di casa e stava camminando sul marciapiede quando un’auto con a bordo madre e figlia – in seguito a uno scontro con un altro veicolo – le è piombata addosso uccidendola. È morta così la piccola Maria, una bambina di undici anni. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì poco lontano dal centro abitato di Trinitapoli, nella provincia pugliese di Barletta-Andria-Trani. La piccola Maria, stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, è stata travolta da una Fiat 500X che a sua volta subito prima era stata coinvolta in un incidente stradale con una Golf.

La bambina è arrivata priva di vita in ospedale – La bambina si è trovata a passare sul marciapiede proprio nel momento in cui la Fiat 500, tamponata dalla Golf, è finita fuori strada. La bimba è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti, che hanno tentato di rianimarla, e quindi trasportata in ospedale. Ma nessuno ha potuto far nulla per salvarla. Quando è arrivata all’ospedale Dimiccoli di Barletta la piccola Maria era già morta. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

La dinamica del drammatico incidente – Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che hanno potuto ricostruire quanto accaduto anche grazie alle riprese di alcune telecamere presenti in zona. Le cause dello scontro tra le due vetture sono ancora in corso di accertamento: forse una mancata precedenza o la poca visibilità all’incrocio hanno portato l’auto tamponata a finire sul marciapiede proprio nel momento in cui passava la piccola. Entrambi i conducenti delle due auto sono stati sottoposti all'alcoltest e alla prova per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.