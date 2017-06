SAN VITO DEI NORMANNI (BRINDISI) – Notte di follia per una 22enne brindisina in una discoteca del litorale che prima getta a terra le rose a un venditore e poi aggredisce con un coltello due giovani intervenuti in soccorso dell'uomo. Ha gettato a terra un mazzo di rose posato temporaneamente sul suo tavolo da un extracomunitario che cerca di venderle per sbarcare il lunario e, quando i due avventori l'hanno invitata a raccoglierle per rispetto nei confronti del venditore, lei li ha aggrediti ferendoli rispettivamente con una bottiglia e con un coltello tirato fuori dalla borsetta.

Protagonista del grave episodio una giovane 22enne brindisina, Sharon Foria, arrestata dai carabinieri della Stazione di Carovigno e ora ai domiciliari con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto in una discoteca di Torre Santa Sabina, sul litorale di Carovigno.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la ragazza, all'invito rivoltole dai due avventori e spalleggiata dalle sue amiche, li ha prima ricoperti di insulti e poi ha tirato fuori dalla borsetta un coltello, agitandolo minacciosamente. A quel punto uno dei due avventori ha raccolto le rose da terra ma la ragazza, innervosita, ha lanciato in faccia ad uno dei due una bottiglia di birra, colpendolo al volto, ed ha sferrato una coltellata al torace dell'altro avventore. I due feriti hanno allertato la security del locale per chiedere l'intervento dei carabinieri che, insieme a personale della discoteca, hanno bloccato la ragazza, portandola in caserma. I due feriti sono di Carovigno. Il primo, di 33 anni, ha riportato una ferita lacero-contusa allo zigomo sinistro, giudicata dai medici guaribile in 10 giorni, a causa dell'impatto con la bottiglia; il secondo, di 22 anni, guarirà in 15 giorni per una ferita lacero-contusa al lato sinistro del torace provocata dalla coltellata.