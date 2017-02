Cinque braccianti agricoli di nazionalità romena – tre uomini e due donne – si sono rivolti alla Flai Cgil di Taranto e alla Flai Puglia denunciando di essere stati sfruttati nei campi e segregati per circa tre mesi in un casolare nelle campagne di Ginosa, privati di ogni possibilità di comunicare con l'esterno ed in in condizioni igieniche definite ‘disumane'. La segnalazione è stata in seguito girata ai carabinieri, che stanno effettuando verifiche sia sul datore di lavoro che sui suoi più stretti collaboratori, i cosiddetti caporali. Dal canto loro i cinque lavoratori dopo essere stati accolti in una struttura di volontariato sono attualmente sotto la protezione della Flai in un luogo sicuro.

CGIL: "I braccianti dovevano lavorare fino alle 8, 9 di sera"

A raccontare la storia del gruppo di braccianti sono stati Assunta Urselli e Antonio Gagliardi, rispettivamente segretari provinciale e regionale della Flai Cgil, oltre al segretario generale della Cgil di Taranto, Paolo Peluso, e al segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. "Loro – ha spiegato Assunta Urselli – venivano presi dal casolare in cui vivevano, portati in campagna, raccoglievano il prodotto per portarlo in un capannone e lavoravano fino alle 8, le 9 di sera, con la neve, la pioggia, in condizioni critiche. Una donna si è sentita male per sfinimento ed è stata portata in ospedale e lasciata lì senza documenti, perché venivano trattenuti dal datore di lavoro".

Ai cinque lavoratori il proprietario terriero riconosceva una retribuzione di 28 euro al giorno, "ma in realtà – spiegano i sindacalisti – in questi mesi hanno preso al massimo 150-200 euro, che era quello che il datore di lavoro dava quando voleva. Loro avanzano il salario e ovviamente non hanno nessun tipo di tutela: senza assunzione, senza contratto". Nel casolare in cui vivevano "scorrazzano topi e ragni e i servizi igienici sono fatiscenti. Ce n'è soltanto uno all'esterno vicino un pozzo da cui i braccianti attingono l'acqua per cucinare e bere. Non c'è l'acqua corrente e alle spalle c'è un porcilaio. Il fetore è dunque insopportabile perché entra dai finestrini del dormitorio. Attualmente all'interno del casolare potrebbero esserci ancora altri lavoratori stranieri".