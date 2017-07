Terremoto politico in Puglia, dove questa mattina sono state arrestate 27 persone per mafia, tra cui politici e amministratori locali, oltre ai sindaci di Avetrana e Erchie, comuni rispettivamente in provincia di Taranto e di Brindisi. Il tutto nel corso di un'operazione nei confronti di un presunto sodalizio criminale di stampo mafioso. In totale, sono state eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 7 arresti domiciliari. Si trattava, secondo gli inquirenti, di un vero e proprio governo all'ombra della criminalità organizzata con l'obiettivo di controllare il territorio senza problemi, attraverso l’infiltrazione nel sistema degli appalti pubblici e nel tessuto economico locale.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di voto di scambio, estorsione, corruzione, rapina, riciclaggio, lesioni personali, danneggiamento, detenzione illegale di armi da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, il clan protagonista della vicenda avrebbe anche creato un clima di intimidazione nei confronti di numerosi imprenditori locali che venivano così soggiogati al sistema mafioso.

Ma a far parlare sono soprattutto gli arresti del sindaco di Avetrana, comune tarantino noto all'opinione pubblica per i fatti legati all'omicidio di Sara Scazzi, e di quello di Erchie, in provincia di Brindisi. Il primo, Antonio Minò, risulta indagato per concorso esterno, mentre il secondo, Giuseppe Margheriti, eletto con una lista civica che fa capo a Forza Italia, è stato fermato insieme a un ex consigliere di Manduria, a sua volta indagato per scambio elettorale politico-mafioso.