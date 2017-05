Dani Mathers è un’attrice e modella di Playboy di trenta anni finita nei guai per colpa di una foto pubblicata su Snapchat nel luglio del 2016. La modella aveva scattato una foto che in lontananza ritraeva una donna anziana nello spogliatoio di una palestra di Los Angeles. La signora, una settantenne completamente nuda, si stava facendo la doccia e sicuramente non immaginava che qualcuno potesse fotografarla. Accanto alla foto con la vecchietta si vedeva la stessa modella mentre si copriva la bocca, evidentemente “disgustata” di quanto aveva visto. A peggiorare le cose anche la didascalia scritta per accompagnare la foto: “Se non posso evitare di vederla io, guardatela anche voi”. Finita nella bufera per quella foto – subito Dani Mathers fu criticata da molti utenti dei social per aver preso in giro una donna anziana per il suo aspetto e averla fotografata a sua insaputa – la modella si è scusata definendo quello scatto un incidente e cancellando i suoi profili social. Ma questo non le ha dato la possibilità di evitare il processo.

La difesa della modella – Come si legge sui media americani, l’attrice e modella è stata accusata di violazione della privacy: secondo la legge della California è illegale infatti fotografare una “persona identificabile” senza il suo permesso. I suoi avvocati difensori hanno contestato tale accusa affermando che la vecchietta della foto non era in realtà facilmente identificabile in quanto la si vede solo in lontananza. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 26 maggio. Se condannata, la modella rischia fino a sei mesi di carcere e una multa di mille dollari.