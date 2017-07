Ostentava tranquillamente su facebook con selfie continui la sua vita sfarzosa fatte di auto di lusso, vacanze esotiche e cene nei locali più rinomati della movida accompagnandosi in alcuni casi anche con personaggi dello spettacolo, ma in realtà alla base di tutto le Fiamme Gialle hanno scoperto l'esistenza di un'articolata associazione a delinquere che eludeva il fisco. Per questo un 55enne di Reggio Emilia è stato arrestato oggi dagli uomini delle Fiamme Gialle di Modena con l'accusa di essere a capo di una organizzazione che acquisiva realtà imprenditoriali in crisi per poi distrarne il patrimonio a danno dei creditori e farle fallire definitivamente.

L'inchiesta, denominata "Last drink", è durata circa un anno e alla fine ha portato all'esecuzione 12 misure cautelari emesse dal Gip nei confronti del 55enne, finito in carcere, e dei suoi collaboratori. Per tre di loro, due 70enni e un 50enne, concessi i domiciliari, mentre otto misure interdittive del divieto temporaneo di assumere cariche societarie nei confronti dei vari prestanome. I reati contestati a vario titolo sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, l'emissione di fatture false, il falso in bilancio, truffe varie e autoriciclaggio. Su richiesta del procuratore Lucia Musti e del sostituto dal Marco Imperato, che hanno coordinato le indagini, le Fiamme Gialle hanno anche effettuato 15 diverse perquisizioni in diverse province del nord Italia

Secondo l'accusa, il 55enne finito in manette conduceva un tenore di vita ben al di sopra delle disponibilità dichiarate. Proprio questo ha fatto scattare l'interesse degli inquirenti che hanno scoperto l'occultamento delle proprietà di cui entrava in possesso dietro una fitta rete di prestanome. L'uomo inoltre aveva fissato la propria residenza in Portogallo, dove aveva anche provveduto a trasferire le aziende, prosciugandole completamente perché utilizzate di fatto come bancomat per i suoi interessi personali. Un meccanismo tipico era quello di acquisire società in crisi che faceva finta di risanare con l'emissione di fatture false e truccando i bilanci e riuscendo così a ottenere crediti commerciali e finanziamenti bancari usati però per scopi personali o per l'acquisto di macchinari e know-how che poi venivano ceduti a prezzi irrisori ad imprese vicine.