Una donna dell’Ohio che si chiama Enedina Vance qualche giorno fa ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che in poco tempo è diventato virale, probabilmente anche perché in tanti non l’hanno capito e hanno iniziato a insultare e anche minacciare di morte l’autrice. Nel post, che nel momento in cui scriviamo è stato condiviso sul social network più di 12650 volte, appare una foto di una bambina che apparentemente ha un piercing sulla guancia. “È bellissima vero? So che l’adorerà! Mi ringrazierà quando sarà grande”, è quanto ha scritto la mamma accompagnando la foto di sua figlia. Il post continua: “Io sono il genitore, è mia figlia e faccio ciò che mi pare! Prendo io tutte le decisioni che la riguardano finché non avrà 18 anni”. E poi ancora: “Non ho bisogno del permesso di nessuno, penso che sia più bella così e quindi l’ho bucata sulla guancia. Non si tratta di abuso! Se lo fosse, sarebbe illegale, ma non lo è”.

Insomma, una didascalia che a tanti è apparsa per quello che era e cioè un commento ironico della donna (tra gli hasthtag non a caso c’era anche #sarcasm) che in realtà, come poi lei ha spiegato successivamente, non aveva assolutamente fatto un piercing alla sua bambina ma aveva solo modificato la foto per lanciare un messaggio. Ma non tutti lo hanno capito e infatti la mamma americana è stata anche travolta dagli insulti di tanti genitori che l'hanno minacciata di mandarle a casa i servizi sociali. Lo scopo di Enedina era sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo le diverse forme di mutilazioni compresa la pratica della circoncisione infantile: “È ironico pensare come molte persone mi abbiano minacciata di morte all'idea che avessi fatto un piercing a mia figlia, ma non si preoccupano della pratica di circoncidere i propri bambini”, ha commentato ancora la donna costretta a spiegare il senso del suo messaggio in diversi commenti e altri post su Facebook.